Notas
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Premios Oscar 2026: ¿por qué Autumn Durald hizo historia tras casi un siglo en los premios de la Academia con 'Sinners'?
En los Premios Oscar 2026, Autumn Durald Arkapaw ganó Mejor Fotografía con ‘Sinners’ y se convirtió en la primera mujer en lograrlo en casi un siglo de La Academia.
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El dolor detrás de los Premios Oscar 2026: el cortometraje que muestra habitaciones de niños asesinados en tiroteos en EU
En los Premios Oscar 2026 ganó “All the Empty Rooms”, cortometraje documental que retrata el dolor de familias por niños asesinados en tiroteos en EU.
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La nueva tecnología que ayuda a comprobar que los votantes realmente ven todas las películas nominadas en los Oscar 2026
Los Premios Oscar 2026 recurren a la tecnología para verificar que los votantes vieron todas las películas nominadas antes de emitir su voto con este nuevo sistema
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Oscar 2026: Los millonarios costos de producción de las cintas nominadas a 'Mejor Película'; ni 'Frankenstein' pudo superar a 'F1'
Las cintas nominadas a ‘Mejor Película’ en los Premios Oscar 2026 ‘tiraron la casa por la venta’, gastando millones de dólares en la producción del filme y esta fue la más cara
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¿Una película hecha con Inteligencia Artificial puede ganar en los Oscar 2026? Las nuevas reglas de la Academia de Hollywood
¡La IA conquista Hollywood! Las reglas cambian y la Academia aclaró si una película creada con Inteligencia Artificial puede ganar un Premio Oscar en 2026
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Hollywood en alerta máxima: guerra entre Irán, EU e Israel obliga a blindar los Premios Oscar 2026
La guerra entre Irán, EU e Israel obliga a reforzar la seguridad en los Premios Oscar 2026. Hollywood desplegará francotiradores, IA y anillos de vigilancia.