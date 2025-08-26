¡CONFIRMADO! Así quedaron las tarifas de agua en Jalisco para 2026

La actualización de tarifas de agua en Jalisco para 2026 quedó pendiente tras la séptima sesión de la Comisión Tarifaria del SIAPA, al no alcanzar la mayoría calificada requerida, pero ¿cómo quedarían los pagos?

La propuesta contemplaba aumentos del 5 % para servicios habitacionales y del 8 % para comerciales e industriales. De los 25 integrantes, 21 participaron: 14 votaron a favor, seis en contra y uno se abstuvo. Los usuarios podrán consultar su recibo y conocer si aplican descuentos cuando se defina la tarifa final.

Tarifas de agua en Jalisco para 2026

La séptima sesión ordinaria de la Comisión Tarifaria del SIAPA termino, sin alcanzar los votos necesarios para su aprobación.

La propuesta votada consideraba una actualización tarifaria del 5 por ciento para el uso de servicio habitacional regular, habitacional de pobreza, habitacional de beneficencia y público, mientras que del 8 por ciento para los usos de servicio comercial e industrial.

De los miembros que conforman la Comisión no alcanzaron la votación para la actualización de la tarifa, por lo que la tarifa para 2026 sería la misma que en 2025.

¿Puedo pedir a SIAPA descuento en el pago del agua?

Actualmente, no es posible solicitar un descuento en el pago del agua a SIAPA, ya que la propuesta de actualización de tarifas para 2026 no fue aprobada.

Esto significa que las tarifas se mantendrán igual que en 2025 hasta que la Comisión Tarifaria defina una nueva estructura tarifaria. Una vez que se establezcan oficialmente las tarifas, los usuarios podrán consultar su recibo y conocer si aplican descuentos o apoyos especiales.

¿Cómo puedo ver mi recibo del SIAPA?

En línea: ingresa al sitio oficial de SIAPA, donde encontrarás la opción de “Consulta tu recibo”. Ahí deberás ingresar tu número de cuenta o contrato para ver el estado de tu pago y descargar tu recibo.

App móvil: SIAPA también cuenta con una aplicación oficial disponible para Android y iOS donde también puedes consultar y descargar tu recibo.

Oficinas y puntos de atención: uedes acudir a los módulos de atención de SIAPA puedes solicitar una copia física de tu recibo.

Teléfono: también puedes llamar al centro de atención de SIAPA, donde te pueden orientar sobre tu recibo y opciones de pago.

Existen cuatro maneras de poder ver los recibos del SIAPA, en algunas de ellas podrás descargar tu estado de pago y tu recibo.