VIDEO: Así volvió al gimnasio Julio César Chávez Jr. tras salir de prisión y ser deportado

Julio César Chávez Jr., hijo del histórico campeón mundial Julio César Chávez, reapareció públicamente tras haber estado recluido y posteriormente deportado de Estados Unidos.

El boxeador fue captado en un video difundido por el Coliseo Boxing Club de Hermosillo, Sonora, donde se le observa entrenando con intensidad.

VIDEO: Julio César Chávez Jr. regresa a los entrenamientos tras ser deportado de EU

En el material se ve al ‘Junior’ golpeando el costal, trabajando la pera, haciendo sombra y fortaleciendo su físico con mancuernas. La grabación fue compartida por el equipo del también boxeador sonorense Juan Francisco “Gallo” Estrada, lo que rápidamente atrajo la atención de los seguidores del pugilista sinaloense.

Chávez Jr. obtiene libertad condicional

Chávez Jr. estuvo detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y, tras su deportación, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Sonora. Sin embargo, logró acceder a la libertad condicional y retomó de inmediato su disciplina deportiva, con la que ha buscado mantenerse en el ojo público y reconstruir su camino en el boxeo.

El abogado del boxeador, Rubén Fernando Benítez, confirmó que su cliente seguirá su proceso en libertad condicional, con restricciones claras: no podrá salir del país y deberá presentarse en próximas audiencias. La última audiencia virtual enfrentó retrasos por motivos de seguridad, ya que su traslado físico representaba riesgos debido a la presencia de grupos del crimen organizado en la zona.

Fanáticos celebran regreso de Chávez Jr. al gimnasio

En redes sociales, cientos de aficionados reaccionaron al video del entrenamiento, destacando que lo más importante es que Chávez Jr. mantenga la disciplina y se enfoque nuevamente en el boxeo. Para muchos, ver al hijo del máximo ídolo del boxeo mexicano enfocado en su preparación es una señal positiva de que podría dejar atrás los problemas extradeportivos.

Aunque aún enfrenta un proceso legal y restricciones que limitan su movilidad, la reaparición de Julio César Chávez Jr. genera expectativa sobre un eventual regreso profesional al cuadrilátero.