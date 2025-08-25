¿Quién era Matías Gómez? Joven que murió por las intensas lluvias en Querétaro; suman 3 víctimas

A más de 3 días de las fuertes lluvias que causaron desastres en distintos municipios de Querétaro, autoridades confirmaron que las inundaciones dejaron un saldo de 3 personas muertas, entre ellas Matías Gómez Rodríguez, joven reportado como desaparecido desde el 23 de agosto.

En medio de intensas jornadas para localizarlo, se tenía la sospecha de que Matías había sido arrastrado por la corriente tras haber sido visto caminando por la avenida 5 de febrero.

Pero la mañana de este lunes 25 de agosto, se localizó un cuerpo en el canal pluvial de la colonia Carrillo Puerto que coincidía con las características de la víctima, dando por concluida su búsqueda.

¿Quién era Matías Gómez?

De acuerdo con la ficha de desaparición compartida por familiares, el joven tenía 19 años y era estudiante del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro.

Institución que quedó severamente dañada por las lluvias del viernes, dejando lugares como el estacionamiento, gimnasio, salones de la planta baja totalmente inundadas.

Matías fue visto alrededor de la 1:09 de la madrugada del sábado sobre la avenida 5 de de febrero, en la colonia San José de la Montaña, tras haberse reunido con unos amigos en la cantina Viva México.

Reportes extraoficiales indican que al salir del establecimiento tomó un taxi de aplicación para dirigirse a domicilio, pero la unidad quedó varada en medio de la inundación, lo que hizo que el joven continuará su camino a pie.

Tras varios días de búsqueda, el gobernador Mauricio Kuri adelantó que ya están en contacto con la familia de la víctima para brindar acompañamiento, aunque no específico el lugar donde fue encontrado.

Declaran emergencia en Querétaro tras fuertes lluvias

Las lluvias atípicas del fin de semana en la entidad provocaron el desbordamiento de un dren, que derivó en inundaciones severas y corrientes de agua peligrosas, donde 3 personas perdieron la vida, y al menos mil 500 casas quedaron dañadas.

Ante la tragedia, se declaró estado de emergencia, donde los tres niveles de gobierno se desplegaron para auxiliar a la población afectada, especialmente en los municipios de El Marqués, Amealco, Huimilpan y San Juan del Río.

Por ello, decenas de familias tuvieron que ser trasladadas a refugios temporales, mientras que en zonas de Huimilpan se reportaron cortes de luz y afectaciones en caminos rurales.

Protección Civil hace un llamado a mantenerse informado en canales oficiales, pues se espera que tanto lunes como martes se presentes lluvias moderadas a fuertes, causando posibles deslaves y encharcamientos.