Continúa bloqueo en la México-Querétaro hoy 25 de agosto; denuncian desaparición de taxistas
Desde la mañana del 25 de agosto se registran bloqueos en la México–Querétaro tras la desaparición de dos taxistas; ¿cómo avanza el tráfico hoy?
Desde las 10 de la mañana de hoy 25 de agosto, transportistas y taxistas cerraron la autopista México–Querétaro a la altura de la caseta de Tepotzotlán rumbo a la Ciudad de México (CDMX).
La protesta se debe al aumento de extorsiones, secuestros y homicidios en la región, así como a la desaparición de dos taxistas. ¿Cómo va el tráfico a más de 6 horas de bloqueos? Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae todas las actualizaciones.
Tráfico pesado por Arco Norte y Entronque Jorobas
¡Evita la zona! Se reporta avance lento en el Entronque Jorobas sobre la autopista México-Querétaro debido a la presencia de manifestantes. Asimismo, se registra tráfico pesado en Arco Norte.
Habilitan un solo carril en Soyaniquilpan
Automovilistas reportan que solo un carril está habilitado a la altura de Soyaniquilpan, en dirección a la Ciudad de México (CDMX). Considera tráfico pesado en la zona.
Suman 10 horas de bloqueo en la México-Querétaro
Con pancartas en mano, los manifestantes exigen a las autoridades que localicen a sus familiares desaparecidos, quienes previamente habrían recibido llamadas de extorsión.
Los bloqueos intermitentes continúan a la altura de Soyaniquilpan, afectando la circulación en ambos sentidos.
¿Continúa cerrada la México-Querétaro?
En el kilómetro 93 de la autopista México-Querétaro se registran cierres intermitentes en ambos sentidos debido a la presencia de manifestantes.
Autoridades de CAPUFE y la Guardia Nacional se mantienen en el lugar atendiendo la situación, mientras los conductores son recomendados a tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar retrasos.
Repliegan a manifestantes y liberan la vialidad
A las 3 de la tarde, manifestantes que mantenían bloqueada la México- Querétaro fueron replegados, lo que permitió que el tránsito comenzara a normalizarse.
A pesar de ello, aún se registra circulación lenta debido a la carga vehicular acumulada durante el cierre.
Manifestantes cierran Arco Norte
En redes sociales reportan que transportistas mantienen el bloqueo a la altura de la intersección con el Arco Norte (Jilotepec). Entre sus demandas no solo está la localización con vida de los taxistas, sino que piden un alto a las extorsiones y cobros de piso en la entidad.
ACME se une a la protesta en la México- Querétaro
Integrantes de ACME (Agrupación de Transportistas, Comerciantes y Anexas del Estado de México) se concentran en la caseta de Tepotzotlán para apoyar en la búsqueda de los taxistas presuntamente secuestrados en Jilotepec, lo que ha intensificado el bloqueo en la zona.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado respuesta a los manifestantes.
Lo que se sabe de los taxistas secuestrados
Carlos Cornelio y Cristóbal Govea fueron presuntamente ‘levantados’ la noche del viernes 22 de agosto, mientras realizaban un viaje de transporte de pasajeras de Jilotepec a Acambay.
Desde ese momento, sus familiares no tienen información sobre su paradero y temen por su seguridad, ya que aseguran que el grupo criminal “La Familia Michoacana” podrían estar detrás de los hechos.
Se sabe que, Carlos Cornelio habría sido interceptado mientras conducía su taxi cerca de Jilotepec. Según su familia, previamente había recibido llamadas de extorsión, las cuales se negó a pagar.
¿Por qué cerraron la México-Querétaro?
Un grupo de transportistas bloquearon la autopista México-Querétaro en ambos sentidos a la altura de Soyaniquilpan, luego de la desaparición de Carlos Cornelio y Cristóbal Govea.
Taxistas del municipio de Jilotepec presuntamente secuestrado por un grupo delictivo.
🔘 Km 93. Registra cierres intermitentes para ambos sentidos por presencia de manifestantes.
Km 97, dirección CDMX. Reducción de carriles