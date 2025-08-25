Continúa bloqueo en la México-Querétaro hoy 25 de agosto; denuncian desaparición de taxistas

Desde las 10 de la mañana de hoy 25 de agosto , transportistas y taxistas cerraron la autopista México–Querétaro a la altura de la caseta de Tepotzotlán rumbo a la Ciudad de México (CDMX).

La protesta se debe al aumento de extorsiones, secuestros y homicidios en la región, así como a la desaparición de dos taxistas. ¿Cómo va el tráfico a más de 6 horas de bloqueos? Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae todas las actualizaciones.