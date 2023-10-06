Conoce el nuevo descuento para adultos mayores con tarjeta INAPAM vigente desde octubre 2023

Los adultos mayores que cuentan con su tarjeta del INAPAM podrán beneficiarse de un nuevo descuento vigente desde este mes de octubre 2023. Es importante que sepas que la credencial del INAPAM no entrega dinero, pero sí te da acceso a muchos descuentos y beneficios.

En este caso, la nueva oferta es un 20% de descuento y será aplicable para aquellos abuelitos que cumplan con ciertos requisitos. En Fuerza Informativa Azteca te contamos en dónde aplica este nuevo descuento.

Tarjeta INAPAM 2023, este es el nuevo descuento para adultos mayores|Sitio oficial Gobierno de México

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), brinda la oportunidad de disfrutar de múltiples beneficios que brinda dicho Instituto. La tarjeta INAPAM le ofrece a los abuelitos una serie de descuentos en diversos negocios y servicios como en el transporte público, supermercados, restaurantes, farmacias, tiendas de ropa, hoteles, entre otros. Además, los abuelitos con credencial INAPAM, pueden acceder a beneficios como cursos, capacitaciones, actividades recreativas, albergues y hasta servicios médicos gratuitos. Sin embargo a partir de este mes de octubre 2023, la tarjeta del INAPAM ofrece un nuevo y atractivo descuento para los adultos mayores de 60 años.

Pero, en esta ocasión la novedad y buena noticia para los adultos mayores es que hay un nuevo descuento del cual pueden hacer uso a partir de este octubre de 2023, eso sí, siempre y cuando las personas adultas tengan mínimo 60 años y que ya tengan en su poder su credencial de INAPAM. Recuerda que hasta el momento todas las tarjetas existentes son vigentes, por lo que no es necesario efectuar una renovación.

Consulta el directorio de beneficios y descuentos de la Tarjeta #Inapam aquí: https://t.co/erOhlWnobf pic.twitter.com/fyQGQ38wyj — INAPAM (@INAPAM) November 9, 2017

¿Cuál es el nuevo descuento para adultos mayores con tarjeta INAPAM 2023?

Si te interesa saber acerca de todos los beneficios para los adultos mayores con tarjeta del INAPAM, puedes ingresar al sitio web del directorio de beneficios con credencial INAPAM 2023. En este sitio encontrarás a detalle todos los descuentos y beneficios que para facilitar su visualización, se encuentran divididos en rubros, estados y colonias.

El nuevo descuento para los adultos mayores que cuentan con credencial INAPAM consiste en un 20% de descuento al momento de comprar vuelos de avión en la “nueva” aerolínea Mexicana de Aviación que ya habilitó su página en internet para que puedas reservar y hasta comprar boletos.

Este beneficio del 20% de descuento para adultos mayores con credencial INAPAM se aplicará en su cuenta final, es decir que no se puede ver a primera vista, sino que se puede verificar hasta el final de tu compra en la la página oficial de Mexicana de Aviación.