Partido de futbol termina en riña en Jalisco: exjugador profesional habría llevado un arma

Un partido de futbol amateur en El Salto, Jalisco, terminó en un total caos, luego de que José “El Tepa” Lomelí, exjugador profesional de los Leones Negros y tesorero del Club Deportivo Atlante, fue señalado de sacar un arma de fuego durante una riña.

Riña en partido de futbol amateur en El Salto, Jalisco

El enfrentamiento ocurrió en las canchas del Club Deportivo Atlante, ubicadas en el cruce de las calles Jalisco y Del Parque, durante un partido entre los equipos Atlante y Potros de la liga local, que se celebró la tarde del sábado 22 de noviembre.

Según testigos, casi al finalizar el encuentro, jugadores del Atlante comenzaron a insultar a futbolistas rivales y a integrantes de la porra de los Potros, lo que provocó que en gradas también se iniciará una pelea entre los aficionados.

En el Salto, Jalisco en el duelo Atlante vs Potros de la Liga Local, se caldearon los ánimos y un ano disfrazado de jugador que estaba fuera del campo se metió a tratar de disparar un arma de fuego que se le encasquilló.



Asi de pendejos y valentones son algunos pic.twitter.com/YUSdCz9z8x — Yo te informo MEXICO (@MexicoInformo) November 23, 2025

Durante la trifulca, varios videos difundidos en redes sociales muestran a José “El Tepa” Lomelí sujetando un arma de fuego al ingresar a la cancha, haciendo ademán de accionarla.

En las grabaciones se observa cómo un hombre le entrega la pistola mientras Lomelí pasa por debajo de una malla ciclónica. En ese momento, una mujer grita: “¡Trae un arma!”, lo que desató el pánico.

Aunque en redes sociales se aseguró que el arma que llevaba el exjugador era de juguete, usuarios reaccionaron manera negativa ante el nivel de violencia mostrado en lo que se suponía sería un partido amistoso.

En el Club deportivo Atlante en el Municipio de El Salto Jalisco el partido de futbol amateur entre Atlante y Potros, de la liga local, a las 18 horas del sábado, se registró una riña entre los jugadores y un sujeto identificado como José Inés Lomelí López, Alias"El Tepa", pic.twitter.com/bSa6v6Ffzc — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) November 23, 2025

Clausuran Club Deportivo Atlante tras la riña en Jalisco

Horas más tarde, las autoridades municipales de El Salto clausuraron las instalaciones del Club Deportivo Atlante y montaron un operativo para localizar a los responsables.

Por su parte, la Comisaría municipal aclaró que este tipo de incidentes no serán permitidos y determinó la clausura del campo donde ocurrió el enfrentamiento, con el fin de que se repita la trifulca que pudo haber acabado en tragedia.

En cuanto a los lesionados, autoridades confirmaron que una persona resultó con lesiones y fue trasladada para recibir atención médica oportuna.