Asesinan a Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde y figura política de Zongolica, Veracruz

Asesinan a Juan Carlos Mezhua Campos. El exalcalde de Zongolica, Veracruz, y un importante líder político en la sierra, fue ultimado a tiros en la comunidad de Piedras Blancas este domingo 23 de noviembre. El ataque armado desató una movilización de emergencia de última hora en la localidad y generó conmoción política por la violencia en la región.

Los primeros informes señalan que, durante la mañana, Mezhua se trasladó a un terreno de su propiedad, donde opera una calera situada en las afueras de la comunidad. Mientras se encontraba en ese espacio aislado, habría sido sorprendido por un grupo de criminales armados que, según las versiones iniciales, arribaron al sitio a bordo de al menos dos camionetas, aprovechando la poca circulación en la zona.

La ubicación del predio, caracterizada por caminos rurales y un acceso limitado, sumado a la rápida ejecución, impidió que habitantes cercanos escucharan o reaccionaran ante la situación, lo que dejó el ataque sin testigos directos y sin posibilidad de intervención inmediata.

Poco después del incidente, familiares y colaboradores cercanos al exalcalde hicieron pública la situación a través de sus perfiles en redes sociales; en sus mensajes manifestaron profunda inquietud por lo ocurrido, reiteraron su apoyo a la familia y demandaron que las autoridades competentes actúen con prontitud para esclarecer el hecho.

Condenan ataque tras asesinato del exalcalde en Zongolica, Veracruz

La difusión de la noticia se propagó con rapidez en toda la región de Zongolica, donde Mezhua era reconocido por su participación activa en la vida comunitaria y por su impulso a un proyecto político emergente. Su presencia local y su trayectoria generaron una fuerte reacción entre habitantes y actores sociales que pronto comenzaron a condenar lo ocurrido.

Tras ser alertados en el número de emergencia '911', corporaciones estatales se trasladaron al área para atender el ataque armado. Los elementos policiacos establecieron un cerco de seguridad alrededor del punto señalado, mientras el personal ministerial inició las diligencias iniciales para esclarecer el hecho.

Como parte del procedimiento, se restringió el paso en el camino de acceso con el fin de facilitar el levantamiento del cuerpo y permitir la búsqueda y clasificación de indicios en el terreno.