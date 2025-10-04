Comandante muere al intentar detener a presunto feminicida; agresor abre tanque de gas y lo hace estallar

Una trágica operación policial en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, culminó con el deceso de un oficial y la hospitalización del presunto feminicida de una mujer de 42 años. La intervención de las fuerzas de seguridad se originó tras las alertas emitidas por residentes de la colonia Francisco I. Madero, quienes reportaron un hedor fétido proveniente de una residencia.

Trágica operación policial en Nicolás Romero culmina con la muerte de un oficial

Agentes de la Policía Estatal acudieron al sitio para investigar el inusual reporte. Entre el equipo de respuesta se encontraba el Comandante Raymundo Rosas Molina. Una vez en el interior del domicilio, las autoridades descubrieron una escena lamentable: hallaron el cadáver de una mujer identificada como Marisol, de 42 años. Se confirmó que esta persona había sido reportada como desaparecida hacía unos días.

Hallazgo del cadáver de Marisol, reportada como desaparecida

En el mismo lugar, la policía localizó a Jorge Antonio “N”, quien era la expareja de la víctima y a quien se le atribuye la responsabilidad de haberle arrebatado la vida. Cuando los agentes intentaron ejecutar su arresto, el sospechoso desató un acto de violencia extrema. Con el objetivo de evadir la acción de la justicia, el individuo manipuló un tanque de gas y provocó una fuerte detonación.

El estallido generó graves consecuencias. Lamentablemente, el Comandante Raymundo Rosas perdió la vida en el cumplimiento de su deber a causa de la explosión. Adicionalmente, una residente de la zona resultó lesionada a causa del incidente.

En cuanto al presunto agresor, este también sufrió heridas producto de la detonación. Por tal motivo, Jorge Antonio “N” fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica, donde permanece bajo custodia policial y en calidad de detenido mientras se define su situación legal por el homicidio y las consecuencias derivadas del estallido.

