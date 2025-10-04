Sigue el robo de combustible: Dan con 76 mil litros robados en un tráiler de Nuevo León

En un operativo contra el robo de hidrocarburos, fuerzas federales aseguraron un tractocamión que transportaba 76 mil litros de combustible de procedencia ilícita sobre la carretera Monterrey-Reynosa, en el estado de Nuevo León. El conductor del tráiler fue detenido al no poder acreditar la legalidad de la gasolina.

La acción, parte de la estrategia nacional para combatir este delito, fue ejecutada por un equipo conjunto de la SSPC, DEFENSA, SEMAR, FGR y la Guardia Nacional.

Así descubrieron tráiler con miles de litros de gasolina robada

De acuerdo con el comunicado oficial, el hallazgo se realizó durante trabajos de seguridad en el kilómetro 30 de la carretera nacional Monterrey-Reynosa, a la altura del municipio de General Bravo.

En ese punto, los agentes federales ubicaron un tractocamión acoplado a dos semirremolques tipo tanque, por lo que le marcaron el alto para llevar a cabo una inspección de rutina.

Fuerzas federales aseguraron en el estado de #NuevoLeón un tractocamión que transportaba 76 mil litros de combustible ilegal y detuvieron a su conductor.



Capturan al chofer del tráiler tras detectar combustible robado

Al solicitarle al conductor la documentación correspondiente para amparar el traslado de los 76,000 litros de combustible, este no pudo acreditar su legal procedencia.

Por este motivo, el chofer fue detenido de inmediato. Tras leerle sus derechos, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, junto con el tractocamión y la carga asegurada. Será esta autoridad la que continúe con las investigaciones y determine su situación legal.