¿Maldición en Tamaulipas? Tres choques, un mismo auto y el mismo lugar

Como si se tratará de una película, en diferente horario, día y año, un vehículo estacionado modelo 2007 y con placas del estado de Tamaulipas, ha sido chocado en el mismo lugar, 27 y 28 Juárez de Ciudad Victoria.

Su propietario, Daniel Mendiola, no se explica como es que han dado en el mismo blanco y no es otro vehículo que también se encuentran estacionados en el mismo lugar.

Múltiples choques en Ciudad Victoria

“Lo bueno que estaba el carro porque si no se va a la casa, pero el señor si se hizo responsable, me lo arregló, todo bien, si no que tres meses después, creo que en diciembre, llega otro y me lo lleva de lleno, de hecho es este golpe, viene siendo esta parte, todo esto y aquí abajito, incluso este se ve como vuela”, explicó Daniel Mendiola, propietario de vehículo chocado.

En el primer accidente registrado el 20 de diciembre de 2023, a la una de la madrugada con 22 minutos, el conductor de una camioneta derrapa debido al exceso de humedad en el pavimento y golpea el carro por el lado del chofer, ¿y qué paso? Se dio a la fuga.

El segundo caso, el 17 de septiembre de 2023, a las 2:00 de la madrugada con 47 minutos, el conductor de un vehículo compacto golpea por el mismo lado que la primera vez que había sido chocado.

Mientras que el tercer choque fue el 17 de mayo de 2025, en pleno mediodía, cuando el conductor de un auto color rojo, se impacta de manera frontal, golpeando el mismo lado del vehículo afectado.

“Ese si de plano no, ni sus luces, se fue, el tercero que es el carro que se estaciona halla en la esquina, me comenta el señor que se bajó a comprar unas aguas, este que se le vota el cambio y el carro va despacio y aquí choca con este, de hecho estaba aquí, aquí mismo, se me hace muy curioso como se va dando así la vueltecita paz”, dijo Daniel Mendiola, propietario de vehículo chocado.

Cruce peligro deja varios choques

Pero no es el único afectado, en este perímetro de la capital de Tamaulipas, entre el 27 y 28 Juárez, ya se ha registrado múltiples accidentes vehiculares, algunas de lamentables consecuencias.

Daniel menciona que se han registrado múltiples choques: "¿Aquí hay demasiados choques en esta calle, en el 28, de hecho no hay precaución, siempre hay choques, tengo bastantes videos grabados de puros choques, de aquí enfrente, de acá, en todo este pedacito hay bastantes choques, y porque lo estacionaste aquí?, mi cochera es muy chica, aparte que tengo, por la escasez de agua tuvimos que meter tinacos y ya no cabe nada en la cochera y pues los dejo afuera”, mencionó Daniel Mendiola, persona afectada.