Metro CDMX hoy 13 de agosto: Conoce la marcha de los trenes y los tiempos de demora

El caos volvió a apoderarse de la Ciudad de México y el Edomex tras la intensa tormenta eléctrica y lluvias del martes 12 de agosto, que paralizaron calles y afectaron el Metro CDMX y el Metrobús.

Ante esta situación, miles de usuarios amanecen con incertidumbre sobre el servicio de trenes; aquí te contamos cómo avanza la operación este día.

