Metro CDMX hoy 13 de agosto: Conoce la marcha de los trenes y los tiempos de demora
FIA te brinda el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras las lluvias torrenciales y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.
El caos volvió a apoderarse de la Ciudad de México y el Edomex tras la intensa tormenta eléctrica y lluvias del martes 12 de agosto, que paralizaron calles y afectaron el Metro CDMX y el Metrobús.
Ante esta situación, miles de usuarios amanecen con incertidumbre sobre el servicio de trenes; aquí te contamos cómo avanza la operación este día.
EN VIVO
#BuenosFIAS | @viridianahelo 🍒 ¡Cuidado! Se pronostican dos días de lluvias intensas en la CDMX -> https://t.co/111HvRPUpq pic.twitter.com/MQTUw5ZZQm— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 13, 2025
¿Qué pasa en Línea B? El Metro de la CDMX
A través de sus canales oficiales, el Metro informa que se registra alta afluencia en la Línea B, por lo que se agiliza el avance de los trenes.
¡Tómalo en cuenta! Se mantienen los retrasos en la Línea B
¡Anticipa tu viaje! El avance de los trenes no mejora, la marcha continúa lenta; reportan viajeros.
Muevan la LB, venían bien— RoO (@tomeiro_sacbe) August 13, 2025
Línea B muy lenta, se detiene 5 minutos en cada estación— Jesus Eduardo Ramirez Jaramillo (@jesusedu6448) August 13, 2025
¡Atención! La Línea 9 presenta retrasos
Usuarios que se trasladan en la Línea 9 del Metro indicaan que el avance de los trenes es lenta, por lo que se presenta alta afluencia en los pasillos de los andenes.
Pantitlán l9 pic.twitter.com/Gqm1uhdl4Y— fersita (@VialeeFer) August 13, 2025
Línea 9, lentísima pic.twitter.com/9dds63dc8G— JesSegrel (@ojitos_morrison) August 13, 2025
¡Atención! Reportan marcha lenta en la Línea B
En la Línea B del Metro usuarios indican que la marcha de los trenes es lenta.
Muevanse línea B, agilicen... hay un caos desde la terminal cd azteca, no pasan trenes 🤬— ❣Ely Bach⁷❣ (@_ElizabethRivas) August 13, 2025
Pésimo servicio en línea B, 10 minutos en Ecatepec, a qué hora piensan avanzar???— Jennifer Hernández (@jenniferhndz113) August 13, 2025
¡Atención! Reportan retrasos de hasta 20 minutos en L2
En la Línea 2 del Metro de la CDMX, usuarios reportan que la marcha de los trenes es lenta, por lo que se registra una carga intensa de personas eentre las estaciones.
Que paso línea 2 llevamos más de 10 minutos parados en la estación Normal dirección cuatro caminos y para la dirección Taxqueña van avanzando bien .? @AdrianRubalcava @MetroCDMX— Mauricio Miranda (@maualqui) August 13, 2025
Porque no avanza el metro de la linea 2 esta muy lento el servicio q paso— Comando Negro (@Francis69687430) August 13, 2025
¡Arranca el seguniento de las acciones del Metro de la CDMX!
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 13 de agosto del 2025.