Metro CDMX hoy 13 de agosto: Conoce la marcha de los trenes y los tiempos de demora

FIA te brinda el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras las lluvias torrenciales y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.

Conoce el avance y afectaciones por las lluvias en el Metro CDMX hoy 13 de agosto. En la imagen se observa como uno de los trenes del Metro Capitalino arriba a una de las estaciones.
FIA te brinda el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras las lluvias torrenciales y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.

El caos volvió a apoderarse de la Ciudad de México y el Edomex tras la intensa tormenta eléctrica y lluvias del martes 12 de agosto, que paralizaron calles y afectaron el Metro CDMX y el Metrobús.

Ante esta situación, miles de usuarios amanecen con incertidumbre sobre el servicio de trenes; aquí te contamos cómo avanza la operación este día.

EN VIVO

¿Qué pasa en Línea B? El Metro de la CDMX

A través de sus canales oficiales, el Metro informa que se registra alta afluencia en la Línea B, por lo que se agiliza el avance de los trenes.

¡Tómalo en cuenta! Se mantienen los retrasos en la Línea B

¡Anticipa tu viaje! El avance de los trenes no mejora, la marcha continúa lenta; reportan viajeros.

¡Atención! La Línea 9 presenta retrasos

Usuarios que se trasladan en la Línea 9 del Metro indicaan que el avance de los trenes es lenta, por lo que se presenta alta afluencia en los pasillos de los andenes.

¡Atención! Reportan marcha lenta en la Línea B

En la Línea B del Metro usuarios indican que la marcha de los trenes es lenta.

¡Atención! Reportan retrasos de hasta 20 minutos en L2

En la Línea 2 del Metro de la CDMX, usuarios reportan que la marcha de los trenes es lenta, por lo que se registra una carga intensa de personas eentre las estaciones.

¡Arranca el seguniento de las acciones del Metro de la CDMX!

¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 13 de agosto del 2025.

