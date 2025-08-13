¿A dónde van las marchas hoy? Sigue el minuto a minuto EN VIVO en CDMX este 13 de agosto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) informa las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, en la Ciudad de México (CDMX). Consulta esta agenda para planear rutas alternativas y tomar precauciones que eviten contratiempos en tus traslados.

La información sobre las movilizaciones se basa en el reporte oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).