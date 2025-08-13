¿A dónde van las marchas hoy? Sigue el minuto a minuto EN VIVO en CDMX este 13 de agosto
Consulta las marchas y manifestaciones programadas hoy miércoles 13 de agosto de 2025 en CDMX y las vialidades afectadas para planear tus traslados.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) informa las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, en la Ciudad de México (CDMX). Consulta esta agenda para planear rutas alternativas y tomar precauciones que eviten contratiempos en tus traslados.
La información sobre las movilizaciones se basa en el reporte oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Estas son las marchas programadas para hoy
10:00 HORAS | Extrabajadores de Ruta 100
Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en la Secretaría de Gobierno de la CDMX, en Plaza de la Constitución Número 1, en el Centro Histórico.
11:30 HORAS | Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Superior de la CDMX
Los manifestantes se concentrarán en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en Avenida Río de la Loza número 68, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.