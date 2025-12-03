Mujer es atropellada y arrastrada más de un kilómetro por su expareja en Brasil; la reportan grave

Una mujer de 31 años fue víctima de un brutal ataque la mañana del sábado 29 de noviembre en la zona norte de São Paulo, Brasil, cuando su expareja, motivado por un ataque de celos, la habría atropellado y arrastrado por varios metros.

Las imágenes que se difundieron en redes sociales muestran el horror que vivió Taynara Souza Santos, quien fue amputada de ambas piernas tras este intento de feminicidio.

Intento de feminicidio en Brasil: VIDEO SENSIBLE

Según los testigos, Douglas Alves da Silva se habría enfurecido al ver a Taynara conversando con otro hombre dentro del bar ubicado en el barrio Parque Novo Mundo.

Tras una pelea, Douglas salió del lugar y regresó en su automóvil, un Volkswagen Golf negro, con la intención de herir a la mujer.

Es entonces cuando cámaras de seguridad captaron el momento en que ambos discuten y de un momento a otro la víctima queda debajo el vehículo, mientras era arrastrada por varias cuadras hasta la altura de la Rua Manguari y la calle Marginal Tietê.

Testigos aseguran que el hombre una vez que la embistió, aplicó el freno de mano para aumentar más el daño, quien no paró hasta llegar a una estación de servicio.

Estado de salud de Taynara Souza Santos

Taynara fue trasladada de emergencia al Hospital Municipal Vereador José Storopolli, en Vila Maria. Pero por la gravedad de las lesiones, los médicos debieron amputarle ambas piernas y someterla a múltiples cirugías.

Actualmente, se encuentra en coma inducido y en estado grave. De acuerdo con medios locales, se espera que pase por otra intervención quirúrgica de cadera en los próximos días.

La mujer de 31 años es descrita como una madre dedicada a sus hijos de 12 y 7 años; comprometida con su trabajo en una agencia de comercio electrónico, por lo que sus familiares solo piden justicia.

¿Fue detenido el agresor de Taynara en Brasil?

Douglas Alves da Silva, de 26 años, fue detenido el domingo por la noche en un hotel de Vila Prudente, zona este de la ciudad brasileña. Durante la captura, el hombre intentó resistirse y se enfrentó a balazos con los policías, resultando herido en un brazo antes de ser arrestado.

Por el momento, se encuentra bajo custodia de la Policía Civil, que investiga el caso como un intento de feminicidio motivado por extrema crueldad.

En su declaración, el sospechoso negó los cargos, además de que aseguró no conocer a la víctima; aunque testigos y familiares confirmaron que sí mantuvieron una relación breve.

Mientras inicia el proceso judicial, medios de Brasil aseguran que el ataque a Taynara coincide con una cifra alarmante de feminicidios en la ciudad. Entre enero y octubre, se registraron 53 casos, un récord desde que comenzaron a contabilizarse en 2015.

Además, desde la aprobación de la ley que creó el delito de feminicidio hace diez años, Brasil ha registrado al menos 11 mil 859 víctimas, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

