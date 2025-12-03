Alcaldesa mexico-americana protegerá a migrantes de la Patrulla Fronteriza en Nueva Orleans

Helena Moreno, alcaldesa electa de Nueva Orleans, enfrenta una crisis municipal antes de su juramento oficial. Moreno utiliza su infuencia en el Consejo Municipal para defender a la comunidad inmigrante ante la esperada llegada del principal funcionario de la Patrulla Fronteriza y unos 250 agentes. La líder demócrata alerta que la ofensiva federal afecta directamente a su comunidad.

Moreno declaró que hará "todo lo posible para proteger a la gente de su ciudad", especialmente a los 23 mil 400 inmigrantes que llaman hogar a Nueva Orleans. Ella critica que los agentes tratan a personas sin antecedentes penales graves como si fueran "delincuentes violentos".

Despite the rain, protesters are marching through downtown New Orleans, opposing the expected Border Patrol immigration enforcement operation. pic.twitter.com/dJ25z1t6ny — Joe Moeller (@joemoeller44) December 2, 2025

Eligen alcaldesa mexico-americana en Nueva Orleans

Helena Moreno logró una victoria rotunda en las primarias multipartidistas de octubre. Con este triunfo, Moreno se convierte en la primera alcaldesa hispana de la ciudad. Su campaña gozó de una amplia ventaja en la recaudación de fondos y un fuerte apoyo popular, lo que refuerza su posición actual como líder de facto de la ciudad.

El exalcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, destaca que Moreno siempre fue mesurada, no histriónica y que "siempre se hacía presente", anticipando que responderá con firmeza a la crisis actual.

Helena Moreno will be New Orleans' next mayor https://t.co/JPRb1M5PFT — Gambit (@The_Gambit) October 12, 2025

Quién es Helena Moreno

Nacida en México, Moreno tenía 8 años cuando su familia se mudó a Estados Unidos. La hispanohablante se esforzó por dominar el inglés con la ayuda de su madre.

Posteriormente, estudió periodismo y consiguió trabajo como reportera de investigación en un medio local, cubriendo la devastación del huracán Katrina.

Las fallas gubernamentales expuestas por la tormenta impulsaron a Moreno a dedicarse al servicio público. Ella impulsó proyectos de ley en la legislatura estatal en apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica y defendió la despenalización de la marihuana, demostrando ser una figura progresista.

Border Patrol has initiated immigration enforcement operations in New Orleans this week, which are expected to continue through the end of the year. pic.twitter.com/tm8R2PV4E3 — KTVE - KARD (@MyArkLaMiss) December 2, 2025

Patrulla Fronteriza llega a Nueva Orleans

La llegada de los agentes de la Patrulla Fronteriza forma parte de la "Operación Barrido de Pantanos" del Departamento de Seguridad Nacional, que aterroriza a las comunidades inmigrantes a nivel nacional. La ofensiva busca implementar la agenda de la Casa Blanca, la cual afecta directamente a la comunidad inmigrante.

Ante esto, Moreno trabaja para crear un sistema de almacenamiento en línea que mantendrá anónima la información de los inmigrantes y documentará incidentes de detenciones de ICE. La líder encabeza también una guía de recursos para informar a los residentes sobre sus derechos y conectarles con abogados.