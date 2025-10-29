Por mañoso: Cae estudiante que grababa alumnas en los baños de la Universidad Tecnológica de Coahuila

Un estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe, luego de ser sorprendido tomando fotografías y videos a varias alumnas dentro del baño de mujeres, según confirmaron las autoridades locales.

El hecho provocó indignación y enojo entre la comunidad universitaria, que exige sanciones ejemplares y mayores medidas de seguridad dentro del campus.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las estudiantes descubrió al joven dentro del sanitario mientras realizaba las grabaciones y de inmediato alertó al personal de seguridad del plantel.

Detienen a un estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila en Ramos Arizpe por grabar a alumnas en el baño 🚨. La universidad colabora con autoridades y refuerza medidas de seguridad. Se espera que se aplique la sanción correspondiente. https://t.co/4QJygW3aqb pic.twitter.com/9tHsupONBJ — INFO7MTY (@info7mty) October 28, 2025

Personal de seguridad retuvo al acosador sexual hasta la llegada de la policía de Ramos Arizpe

Tras ser denunciado, los guardias de la universidad lograron retener al presunto responsable, evitando que escapara, hasta que llegaron los elementos municipales, quienes procedieron a su detención formal.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal en las próximas horas.

Las autoridades no han revelado la identidad del estudiante debido a que la investigación sigue en curso, pero confirmaron que se están revisando los dispositivos incautados para verificar el material grabado y confirmar si existen más víctimas.

La Universidad Tecnológica de Coahuila condena el hecho y promete reforzar medidas de seguridad

La dirección de la Universidad Tecnológica de Coahuila emitió un comunicado en el que expresó su rechazo absoluto a cualquier acto que vulnere la integridad y dignidad de las y los estudiantes.

Asimismo, informó que colabora plenamente con las autoridades judiciales para esclarecer el caso y aplicar las medidas correspondientes conforme a la ley.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad y el respeto dentro del campus, y adelantó que se reforzarán los protocolos de vigilancia y prevención en todas las áreas de la universidad, especialmente en los espacios de uso exclusivo para mujeres.

Por su parte las alumnas de la UTC señalaron que es necesario que la universidad implemente mayores controles de acceso, cámaras de seguridad en pasillos y vigilancia constante, con el fin de evitar que se repitan casos de acoso o violación a la privacidad.