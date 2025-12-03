¡Escándalo en el IPN! Investigan supuesta corrupción en contratos millonarios

Una situación de posible corrupción se ha registrado en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), caso por el cual es investigado el secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo.

De acuerdo con denuncias anónimas dentro del Politécnico, lo acusan de presuntamente favorecer a empresas con contratos millonarios.

Suspenden temporalmente a secretario de Administración del IPN

Este martes 2 de diciembre de 2025 se dio a conocer la suspensión temporal de Javier Tapia Santoyo, quien es acusado de corrupción.

El secretario de Administración del IPN fue suspendido de su cargo a partir del 29 de noviembre pasado de manera temporal mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, instruyó al abogado del Politécnico, Marx Yazalde Ortiz Correa, que se acatara la suspensión.

"El director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, giró las instrucciones al Abogado General del Politécnico, Marx Yazalde Ortiz Correa, para acatar la inmediata suspensión temporal del Secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo, a partir del 29 de noviembre, mientras se realizan las investigaciones", informó la institución.

¿Qué ha dicho el IPN sobre supuesto esquema de corrupción a favor de empresas?

El director general del IPN, aseguró la institución académica, ordenó al personal de la Secretaría de Administración dar la información necesaria por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para la investigación y esclarecer los hechos.

"El doctor Reyes Sandoval ordenó al personal de la Secretaría de Administración facilitar en todo momento la información requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; también se pronunció porque se lleve a cabo una investigación apegada al marco jurídico que nos rige.

"El IPN es garante de la transparencia, la honorabilidad y la rendición de cuentas y siempre protegerá el interés de la comunidad por encima de intereses ajenos a la institución", expresó el Politécnico ante este caso.

¿Quién es Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del IPN?

Javier Tapia Santoyo se integró en 2017 al Centro Médico Nacional “20 de noviembre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, mientras que para 2019 se incorporó como Tesorero General del ISSSTE.

Es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Obtuvo el título mediante presentación de la Tesis "Análisis de la política cambiaria en México: El Tipo de Cambio Real y su impacto en las exportaciones manufactureras en el periodo 1980-1997" (2000).

Es Maestro en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle, cuyo título lo obtuvo tras presentar la Tesis "Propuesta metodológica para desarrollar un modelo de evaluación de capital estructural en la Subsecretaría de Egresos de la SHCP" (2005), por la que se tituló con Mención Honorífica.