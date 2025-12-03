¡Aguas con el clima! El frente frío 17 trae lluvias, frío extremo y hasta aguanieve

El frente frío número 17 no se moverá pronto. Durante la noche y madrugada, este sistema se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del país, dejando a su paso lluvias fuertes, ambiente helado en zonas altas y rachas de viento que podrían complicar la movilidad en varias regiones.

Las zonas más afectadas serán Veracruz y Puebla, donde se esperan lluvias intensas en distintas regiones. Tamaulipas, San Luis Potosí y parte de Hidalgo también sentirán el paso del frente con chubascos. Además, una masa de aire polar está reforzando el ambiente frío, sobre todo en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Al mismo tiempo, un río atmosférico que cruza el noroeste y norte del país activará lluvias en Jalisco y chubascos en estados como Sinaloa, Durango y Nayarit. En Durango podría incluso caer aguanieve en zonas altas.

Lluvias previstas para el 3 de diciembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

: Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Intervalos de chubascos : Sonora, Coahuila, Nayarit, Jalisco y Chiapas.

: Sonora, Coahuila, Nayarit, Jalisco y Chiapas. Lluvias aisladas: Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Colima, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve:



Chihuahua

Durango

Sinaloa

Frío y calor extremo en el país

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche.

: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: Zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Clima en CDMX y Edomex

Por la mañana habrá cielo medio nublado con bruma y ambiente frío. En la tarde, el cielo se mantendrá nublado, pero no se esperan lluvias para la Ciudad de México.

En el Estado de México sí podrían presentarse lluvias ligeras al norte.

Temperaturas:

CDMX

Edomex: mínima de 4 a 6 °C y máxima de 21 a 23 °C

Viento: rachas de hasta 40 km/h