Operativo contra Los Cabrera Sarabia: últimas noticias hoy 20 de enero

Durante la mañanera de este viernes 20 de enero, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que hay un operativo en Durango contra el grupo de los Cabrera Sarabia, afín al Cártel de Sinaloa. Por otro lado, Google anunció un despido masivo en varias de sus sedes alrededor del mundo. Mantente al día con las últimas noticias de México y el mundo en Fuerza Informativa Azteca.

Últimas noticias de México y el mundo hoy 20 de enero

Buscan detener a operador financiero del Cártel de Sinaloa en Durango

El titular de la Sedena indicó que para detener al operador financiero se realizan labores desde la madrugada por aire y tierra, además de que a las 9:00 horas, tiempo del centro, seguía la actividad en esa zona de Durango en colaboración con la FGR y otras instancias.



Google se suma a los recortes y anuncia 12 mil despidos

La empresa matriz de Google, Alphabet, anunció este viernes una serie de recortes a su fuerza laboral a nivel mundial, con un total de 12 mil empleados despedidos, lo que representa un 6% de su fuerza laboral.



Daniela Ramírez de 25 años está desaparecida desde el 13 de enero

Daniela Ramírez tiene una hija de 4 años. El viernes 13 de enero salió de su casa para ir a su trabajo; sin embargo, ya no regresó.



Dani Alves es arrestado por la policía en Barcelona, España

El jugador Dani Alves ha sido arrestado por la policía en Barcelona, España, y llevado a los tribunales para ser interrogado después de ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno de la ciudad.



Exsoldado provoca tiroteo en Georgia; hay 5 muertos

Un exsoldado comenzó un tiroteo en Georgia, lo que dejó cinco muertos, entre ellos un policía; el atacante se suicidó cuando los oficiales llegaron a detenerlo



Estas son las 4 alcaldías de CDMX con mayor incidencia delictiva

La Sedena dio a conocer cuáles fueron las alcaldías de la CDMX con mayor incidencia delictiva en 2022 y las acciones que se realizan para reducirla.



Hacienda aumenta apoyo al IEPS para la gasolina y diésel

La reducción del IEPS para los combustibles por parte de Hacienda entrará en vigor desde este sábado 21 de enero al viernes 27 de enero del 2023.



UNAM: Consejo Universitario decidirá la sanción por plagio de tesis de Yasmín Esquivel

El Rector de la UNAM, Enrique Graue, citará a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para decidir las sanciones del plagio de tesis de Yasmín Esquivel.



Ricardo Monreal aprovecha regreso de RBD para decirse "rebelde con causa”

El senador Ricardo Monreal entonó la canción de RBD, "Rebelde" para llamarse "rebelde con causa", días depués de que Morena lo consideró "corcholata".



Inicia la marcha en contra de la presencia de la Guardia Nacional en el Metro

Alrededor de las 16 horas de este viernes varios colectivos se dieron cita en el Ángel de la Independencia para iniciar la marcha en contra de la presencia de la Guardia Nacional en el Metro.



UNAM: Consejo Universitario decidirá la sanción por plagio de tesis de Yasmín Esquivel

El Rector de la UNAM, Enrique Graue, citará a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para decidir las sanciones del plagio de tesis de Yasmín Esquivel.



Dani Alves queda fuera de Pumas tras ser detenido en España

“No toleraremos ningún acto que atente contra el espíritu universitario”, anunció Pumas al informar la desvinculación de la institución con Dani Alves.