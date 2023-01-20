Buscan detener a operador financiero del Cártel de Sinaloa en Durango

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que se realiza un operativo en la capital de Durango para la detención de un operador financiero del Cartel de Sinaloa o del Pacífico.

“Detener un operador delictivo de los Cabrera Sarabia a fin del Cartel de Pacífico y continúa en coordinación con la Fiscalía General de la República y continúa la operación (…) hubo agresión por parte de ellos y hubo un herido por parte de la gente que hizo la agresión", declaró durante la mañanera de hoy el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

#EnLaMañanera | Arman operativo en zona Residencial de #Durango para capturar a operador financiero del Cártel de Sinaloa, así lo confirma @Luis_C_Sandoval titular de #SEDENA pic.twitter.com/YgiiFEVkrg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2023

El titular de la Sedena indicó que para detener al operador financiero se realizan labores desde la madrugada por aire y tierra, además de que a las 9:00 horas, tiempo del centro, seguía la actividad en esa zona de Durango en colaboración con la FGR y otras instancias.

Agregó que una vez que se concluya la operación se dará a conocer la detención de este presunto operador financiero. Mientras que la persona herida dijo que no es de gravedad.



¿Qué pasa en la ciudad de Durango hoy?

Desde temprana hora de hoy 20 de enero, se reportó un operativo en el fraccionamiento residencial El Cortijo, ubicado al norte de la ciudad de Durango.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena llegaron al fraccionamiento El Cortijo alrededor de las 04:30 horas de este viernes.

También se desplejó un vuelo especial a la Ciudad de México y se prevé que más adelante en la Mesa de Seguridad se dé a conocer más información sobre el operativo para detener al presunto operador financiero.