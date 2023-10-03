Vecinos de Iztacalco denuncian olor a gas

En inminente riesgo, así dicen vivir vecinos de la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, pues la presencia de un fuerte olor a combustible los mantiene en alerta y aseguran que las autoridades no hacen nada al respecto.

“Estamos cerca de fábricas más que nada alrededor de nosotros, podemos explotar aquí y pues qué más puede pasar.” denuncia Guadalupe González

Ellos sienten que viven sobre un polvorín, una de las vecinas señaló que “una explosión en TAD Añil, habría 10 kilómetros a la redonda de completa destrucción a consecuencia de la explosión.”

Vecinos de Granjas México sufren este problema desde 2019

Desde el 2019 se ha presentado en las calles de esa colonia un fuerte olor a carburante durante el día y la noche, lo que se ha agravado en los últimos meses, incluso ya está afectando en sus actividades cotidianas y en la salud.

“Los niños ya estaban presentando malestares y se estaban sintiendo obviamente muy mal e impedían las clases. Los olores son insoportables, huele a veces a gasolina, huele a veces a diesel, huele a combustible quemado.” denuncia Eliza

Por las noches la angustia no acaba, en ocasiones la alerta aumenta al percibir el olor dentro de sus hogares.

“Un dolor de cabeza que tenemos a veces por el mismo problema luego hay veces que nos despierta el en la madrugada por que el olor se mete hasta dentro de los cuartos." asegura Guadalupe González.

Autoridades aseguran que no hay riesgo de explosión en Iztacalco

Por su parte las autoridades aseguran que no existe algún riesgo de explosión.

“No hay ningún riesgo de explosión, está el cero por ciento de explosividad, todos los días nosotros hacemos lavado de drenaje, se cambió el drenaje." Myriam Urzúa, Secretaria Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Sin embargo, los vecinos continúan con la incertidumbre de saber qué es lo que provoca dicho olor, las consecuencias que puede tener en la vida de los 9 mil 370 habitantes y sobre todo el riesgo de una explosión.