No hizo caso y desató una persecución en calles de la Ciudad de México (CDMX). La conductora de una camioneta atropelló a un repartidor en motocicleta, todo frente a un policía de Tránsito, quien tuvo que perseguirla.

El momento fue grabado y compartido en redes sociales. El video muestra a varios automóviles detenidos, pero una conductora que estaba detrás de un camión de transporte público, y junto a un policía, se llevó a un repartidor con tal de avanzar.

Conductora intenta escapar tras atropellar a repartidor en CDMX

Los hechos ocurrieron ayer en avenida Paseo de la Reforma, la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El policía de Tránsito observó que la conductora de una camioneta manejaba de forma imprudente y tuvo un roce con el vehículo que tenía detrás.

Fue entonces que el policía le hizo la indicación de manejar con precaución, sin embargo, la mujer no hizo caso, aceleró la marcha y tiró de su motocicleta a un joven que se encontraba a su costado, para después tratar de huir del sitio.

VIDEO: Captan a conductora huyendo tras aventar a motociclista

Al ver que la mujer aceleró, el policía de la SSC de CDMX fue detrás de ella. De inmediato, el policía de Tránsito inició la persecución de la automovilista, a quien interceptó metros más adelante cuando le cerró el paso con su vehículo.

En tanto, al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que atendieron al motociclista lesionado y tras valorarlo, indicaron que no ameritaba traslado hospitalario.

"Lady Jeep" embiste a un repartidor en Reforma y es detenida: #JusticiaParaRepartidores 😠

Ayer, 27 de agosto, la impunidad al volante se manifestó una vez más en la Ciudad de México. Una conductora a bordo de una camioneta Jeep, con placas PCA 8041, intentó escapar después de un… pic.twitter.com/21nzY2UhzF — #NiUnRepartidorMenos AC (@repartidorr) August 28, 2025

Mujer que atropelló a repartidor llega a un acuerdo tras aventarlo

Una vez que a la mujer se le dijo que sería trasladada ante el agente del Ministerio Público, esta llegó a un acuerdo con el motociclista para la reparación del daño y el pase médico otorgado por su empresa aseguradora, así como con el tripulante del otro vehículo con el que tuvo el roce.

Tras concluir con los trámites correspondientes, el policía le hizo las recomendaciones de manejar con precaución y evitar sanciones posteriores y se retiró del lugar.