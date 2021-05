Aislinn Derbez sufrió mucho tras separarse de Mauricio Ochmann.

La hija de Eugenio Derbez reveló que separarse del padre de su hija no fue nada fácil, sin embargo, por amor decidió dar el paso que nunca imaginó.

A casi un año de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, una de las parejas más queridas del medio hicieran pública su separación, la hija de Eugenio Derbez habló de cómo ha sido el doloroso proceso de aceptar tomar caminos separados.

Durante uno de los capítulos de la serie “De viaje con los Derbez”, la actriz protagonizó una plática muy íntima con Alessandra Rosaldo, esposa de su papá, sobre la verdadera razón por la que decidió separarse de Ochmann.

Pese a que la actriz y el papá de su hija, aseguraron que al separarse habían tomado la mejor decisión, durante el segundo capítulo del reality show, Aislinn mostró su lado más vulnerable y aseguró que fue un momento triste y complicado en su vida.

Alessandra Rosaldo, fue quien recordó las situaciones adversas que vivió la pareja durante el viaje a Marruecos durante la primera entrega de “De Viaje con los Derbez”, lo que fue, al parecer, la gota que derramó el vaso en su matrimonio.

“Llegué a pensar ‘Ais y Mau no van a volver a ir’, pero nunca imaginé que tú y Mau ya no estarían juntos”, indicó Rosaldo.

Aislinn aseguró que ella tampoco lo esperaba: “No manches, yo menos. Es lo último que me hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Fue muy doloroso”.

Alessandra contó cómo percibió a su hijastra durante su separación:“Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderlo, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste”.

Aislinn contó que esa era la forma en que demostró el amor que le tuvo a su exesposo: “Ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo en donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir teniendo la relación diferente”.

La hija mayor de los Derbez, indicó que su familia fue un pilar importante durante todo el proceso que vivió: “Mi familia es la que más fuerza me dio, me dieron ganas de llorar. Mi familia fue la que me sostuvo, me apoyó. Mi papá estuvo al pie del cañón ayudando en todo; Alessandra fue una gran confidente en todo este tiempo, ahí es donde te das cuenta que lo más importante es la unión familiar”.

Alessandra aceptó que el divorcio de Aislinn fue una sacudida: “Fue como una llamada de atención para nosotros, nos dimos cuenta en el viaje que había mucho que trabajar y gracias a la terapia hemos aprendido a manejar ciertas situaciones”.

