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FOTOS | Ana Bárbara y Mónica Naranjo buscan la mejor fecha para ‘casarse’.

La cantante de Regional Mexicano bromeó sobre la propuesta de boda que tiene en puerta y no es la de su novio.

Por: TV Azteca

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Mónica Naranjo en pleno show..jpg
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Mónica Naranjo mirando el tráfico..jpg
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