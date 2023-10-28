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FOTOS | Aracely Arámbula se niega a recoger pago millonario de Luis Miguel, ¡nadie entiende la razón!

Aracely Arambula se niega a recibir el millonario pago que hizo Luis Miguel hace más de 40 días, ¡sus abogados, aparentemente dejarán de representarla, no la entienden!

Por: Ana Patricia Pérez

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