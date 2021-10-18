FOTOS | Así luce Paola Núñez, 'Barbie' de Amor en Custodia, 16 años después.

Una de las telenovelas que marcó toda una época, “Amor en Custodia”, llegará nuevamente a la televisión, pues será retransmitida en Azteca Uno y pese a que han pasado 16 años de su estreno, los fans están muy emocionados de volver a ver esta historia.

¿De qué se trata Amor en Custodia?

La historia gira en torno a ‘Juan Manuel Aguirre’ interpretado por Sergio Basañez, quien llega a trabajar como guardaespaldas de la millonaria empresaria ‘Paz Achaval’ a quien da vida Margarita Gralia, después de evitar su secuestro.

Mira la galería completa.

Sin embargo, todo se centra en la pareja que forman ‘Bárbara Bazterrica’ protagonizada por Paola Núñez y su guardaespaldas ‘Nicolás Pacheco’, intepretado por Andrés Palacios quienes sostienen un tórrido romance que se robó la atención de todos.

El personaje de ‘Barbie’ fue para Paola un antes y un después en su carrera gracias a la personalidad estilo y sus famosas frases se robaron el corazón del público y logró fama incluso internacionalmente.

¿Qué ha sido de Paola Núñez?

Hoy en día la actriz mexicana está alejada de las telenovelas y ha incursionado en Hollywood.

Tras hacer una telenovela en el país vecino, Paola decidió permanecer en Estados Unidos.

FOTOS | Así se ven los personajes de Amor en Custodia, 16 años después

Núñez tuvo algunas apariciones en la serie ‘The Son’ con Pierce Brosnan.

Más tarde consiguió una gran oportunidad al interpretar a ‘Rita Secada’, jefa de Acción y Respuesta De Miami Avanzada (ARMA), en ‘Bad Boys For Life’, tercera parte de la famosa franquicia protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence en 2020.

Actualmente Paola Núñez se encuentra en las grabaciones de la serie live action de ‘Resident Evil’, la cual estará basada en el famoso videojuego de terror.

La actriz mexicana interpretará a ‘Jade Wesker’, la hija adoptiva de un científico responsable de un accidente bioquímico que vuelve a la vida a los muertos.

Paola ha puesto el nombre de México en alto haciendo una importante carrera en Estados Unidos.

