5 plantas ornamentales de color rojo que van en la sala, según expertos (se ven hermosas)

Nada levanta más el ánimo que unas plantas ornamentales con de colores vivos en la sala, ¿no es así? El color rojo, por ejemplo, está cargado de simbolismos como el amor, la pasión y esa vibra cálida que hace que cualquier espacio se sienta más acogedor.

Justo por eso, expertos en decoración y jardinería, como los del portal especializado Home & Garden, recomiendan incluir plantas rojas vistosas para inyectar energía y estilo en el hogar. Por eso, aquí te compartimos 5 opciones que no solo dan vida, sino que se ven fantásticas y son más fáciles de cuidar de lo que parece.

¿Cuáles son las mejores plantas ornamentales de color rojo para decorar la sala?

Hay un montón de plantas rojas que van bien en la sala, desde pequeñas flores en maceta hasta grandes y decorativas. Sin embargo, según Lively Root, estas son las 5 especies ideales para transformar lugares en casa de simples a agradables y cómodos:



Anthurium: esas flores rojas con forma de corazón no solo alegran la vista, sino que también simbolizan el amor y la energía positiva. Son un clásico para interiores, duraderas y con un toque elegante. Lipstick plant (Aeschynanthus pulcher): se llama así porque sus flores rojas parecen pintalabios asomándose desde un tubo. Ideal para colgar, su forma es juguetona y muy decorativa. Red King Aglaonema: también conocido como evergreen chino, con sus hojas que mezclan verde y rojo intenso, añade un contraste impactante y queda fenomenal en rincones con luz indirecta. Philodendron erubescens: su versión “Red Emerald” o “Rojo Congo” tiene hojas y tallos con tonos rojizos intensos. Perfecto si buscas algo tropical que resalte mucho visualmente. Poinsettia: no solo para Navidad, sus brácteas rojas son una explosión de color que dura bastante cuando se cuida bien. Aporta mucha calidez y alegría.

Crédito: Canva Las plantas ornamentales de color rojo ideales para colocar en tu sala

¿Qué significa tener plantas rojas en la sala?

Tener un par de plantas rojas no es solo cuestión de estética, el rojo también representa vivacidad, emoción y afecto familiar. Según expertos en diseño de interiores, esas tonalidades ayudan a crear atmósferas más acogedoras, llaman la atención y hasta pueden levantar el ánimo de forma natural.

¿Son difíciles de cuidar las plantas ornamentales?

Lo bueno es que la mayoría de estas plantas ornamentales son bastante resistentes y no exigen cuidados mayores. Te explicamos qué necesitan cada una de ellas:



Anthurium y Aglaonema: piden luz indirecta y riego moderado .

y piden . Lipstick plant: necesita buena humedad y luz suave .

necesita . Philodendron rojo: se adapta bien a interiores y solo necesita riego cuando la tierra está seca .

rojo: se adapta bien a interiores y solo . Poinsettia: requiere algo más de atención durante su floración, pero con un poco de cariño dura varias semanas.

Lo importante es encontrar el sitio de la sala donde reciban luz adecuada y no olvidarlas de vez en cuando. Así de simple, pero el impacto es grande.