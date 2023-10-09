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FOTOS | Bad Bunny es fan de Luis Miguel, ¡fue a verlo a un concierto!

El regreso de Luis Miguel a los escenarios después de cuatro años de ausencia, ha cautivado a fanáticos de todo el mundo, ¡incluyendo algunos famosos como Bad Bunny!

Por: Ana Patricia Pérez

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