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FOTOS | ¿Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron porque él no se quiso casar?

“Yo No Me Quiero Casar”, la nueva canción de Bad Bunny, ¿es una indirecta para Kendall Jenner? Te compartimos lo que dice la canción en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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