  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Salma Hayek le pidió a Bárbara de Regil una rutina de ejercicios.

Bárbara de Regil reveló detalles sobre la nueva película producida por Salma Hayek, ¡y confesó que le pidió una rutina de ejercicios!

Por: TV Azteca

Salma vestido morado.jpg
Salma pelo suelto.jpg
Salma lentes .jpg
Salma labios rojos.jpg
Salma lentes de sol.jpg
Salma margarita.jpg
Salma vestido de novia.jpg
Salma sorprendida.jpg
Salma selfie.jpg
Salma premios.jpg
Salma hablando por telefono.jpg
Salma comiendo tacos.jpg
Salma cabello recogido.jpg
Salma Bikini.jpg
Salma árbol.jpg
Bárbara De Regil Verde.jpg
Bárbara De Regil Playa.jpg
Bárbara De Regil Jardín.jpg
Bárbara De Regil Fit.jpg
Bárbara De Regil Flores.jpg
Bárbara De Regil Palmeras.jpg
Bárbara De Regil Feliz.jpg
Bárbara De Regil Cielo.jpg
Bárbara De Regil Ciudad.jpg
Bárbara De Regil Balcón.jpg
Bárbara De Regil Arena.jpg
Bárbara De Regil Sonrisa.jpg
Bárbara De Regil Sillón.jpg
Bárbara De Regil Selfie.jpg
/
Salma vestido morado.jpg
Salma pelo suelto.jpg
Salma lentes .jpg
Salma labios rojos.jpg
Salma lentes de sol.jpg
Salma margarita.jpg
Salma vestido de novia.jpg
Salma sorprendida.jpg
Salma selfie.jpg
Salma premios.jpg
Salma hablando por telefono.jpg
Salma comiendo tacos.jpg
Salma cabello recogido.jpg
Salma Bikini.jpg
Salma árbol.jpg
Bárbara De Regil Verde.jpg
Bárbara De Regil Playa.jpg
Bárbara De Regil Jardín.jpg
Bárbara De Regil Fit.jpg
Bárbara De Regil Flores.jpg
Bárbara De Regil Palmeras.jpg
Bárbara De Regil Feliz.jpg
Bárbara De Regil Cielo.jpg
Bárbara De Regil Ciudad.jpg
Bárbara De Regil Balcón.jpg
Bárbara De Regil Arena.jpg
Bárbara De Regil Sonrisa.jpg
Bárbara De Regil Sillón.jpg
Bárbara De Regil Selfie.jpg
Salma vestido morado.jpg
Salma pelo suelto.jpg
Salma lentes .jpg
Salma labios rojos.jpg
Salma lentes de sol.jpg
Salma margarita.jpg
Salma vestido de novia.jpg
Salma sorprendida.jpg
Salma selfie.jpg
Salma premios.jpg
Salma hablando por telefono.jpg
Salma comiendo tacos.jpg
Salma cabello recogido.jpg
Salma Bikini.jpg
Salma árbol.jpg
Bárbara De Regil Verde.jpg
Bárbara De Regil Playa.jpg
Bárbara De Regil Jardín.jpg
Bárbara De Regil Fit.jpg
Bárbara De Regil Flores.jpg
Bárbara De Regil Palmeras.jpg
Bárbara De Regil Feliz.jpg
Bárbara De Regil Cielo.jpg
Bárbara De Regil Ciudad.jpg
Bárbara De Regil Balcón.jpg
Bárbara De Regil Arena.jpg
Bárbara De Regil Sonrisa.jpg
Bárbara De Regil Sillón.jpg
Bárbara De Regil Selfie.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado