FOTOS | Belinda y Christian Nodal repartieron juguetes en EE.UU.

Belinda y Christian Nodal repartieron este fin de semana cientos de juguetes a un grupo de niños de Los Ángeles California. Fue Belinda quien compartió a través de sus redes sociales un video donde se le puede ver repartiendo presentes a unas niñas y niños, además de darles una tierna caricia en la cabeza.

Los seguidores de la pareja por su parte lograron conseguir otro video, que también subieron a las redes sociales, donde se puede ver al cantante de Regional Mexicano, Christian Nodal, dándole un beso a su prometida en la frente como símbolo de fidelidad.

Esta no es la primera vez que Belinda tiene un gesto de amor con los niños, meses atrás se le vio comprando una caja completa de dulces a una niña que se le acercó en la calle. Como era de esperarse, el acto de amor y humildad fue aplaudido por los seguidores de los “Nodeli”.

Pese al buen gesto de la pareja, Belinda desapareció el video de sus redes sociales, sin embargo, anda circulando por la red gracias a sus seguidores.

