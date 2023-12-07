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FOTOS | ¿Daniel Corral es el campeón sin corona de la primera temporada de Exatlón México?

El regreso de Daniel Corral a los circuitos, ha sido muy esperado, pues fanáticos del reality show, indican que es el campeón sin corona de la primera temporada. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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