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FOTOS | Christian Nodal ha vuelto a sentirse humano en la tierra de Cazzu

El músico reconoció que, a pesar de tener fama y dinero, se sentía vacío e infeliz. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Cazzu y Nodal felices.jpg
Nodal de joven.jpg
Cazzu de perfil.jpg
Cazzu y Nodal hijo.jpg
Nodal saludando.jpg
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Nodal riendo.jpg
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Cazzu y Nodal foto en el espejo.jpg
Nodal con lentes.jpg
Cazzu comiendo paleta.jpg
Cazzu y Nodal amorosos.jpg
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