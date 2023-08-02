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FOTOS | Estos son los rostros que identifican a TV Azteca en sus 30 años

Pati Chapoy, Javier Alatorre y Jorge Garralda son algunos de los periodistas y conductores que han dejado huella en la historia de TV Azteca. Conoce quiénes son.

Por: Ana Patricia Pérez

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Pati feliz.jpg
Pedrito sola selfie.jpg
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Ricardo Rocha alfombra.jpg
Martinoli 15 de Septiembre.jpg
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Luis Garcia sonriendo.jpg
Antonio Exatlón.jpg
Antonio de vacaciones.jpg
Javier en Europa.jpg
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Garralda en su programa.jpg
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Capi en la playa.jpg
Capi con lentes.jpg
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