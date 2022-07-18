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FOTOS | Daniela "Bebeshita", confesó que tiene depresión y ansiedad.

La “Bebeshita” no la está pasando bien a pesar de sus millones de seguidores y sus oportunidades en televisión, ¡confesó que está en depresión!

Por: TV Azteca

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