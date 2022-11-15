  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Danna Paola sufre aparatoso accidente en pleno concierto.

El pasado viernes, Danna Paola comenzó su gira “XT4S1S” en Guadalajara... ¡Y no empezó con el pie derecho! Sufrió un accidente.

Por: Redacción Azteca UNO

Danna Paola sport.jpg
Danna Paola sexy.jpg
Danna Paola selfie.jpg
Danna Paola selfie en el espejo.jpg
Danna Paola selfie con lentes.jpg
Danna Paola posando.jpg
Danna Paola Nickelodeon.jpg
Danna Paola lentes verdes.jpg
Danna Paola lentes rojos.jpg
Danna Paola en la playa.jpg
Danna Paola moretón (2).jpg
Danna Paola venga escenario.jpg
Danna Paola ceja.jpg
Danna Paola accidente.jpg
Danna de morado.jpg
Danna Paola de blanco.jpg
Danna Paola de morado.jpg
Danna Paola de peluche.jpg
Danna Paola en bici.jpg
Danna Paola de negro.jpg
Danna Paola de café.jpg
Danna Paola con lentes verdes.jpg
Danna Paola con lentes negros.jpg
Danna Paola con guantes.jpg
Danna Paola moretón.jpg
Danna Paola con fleco (2).jpg
Danna Paola castaña.jpg
Danna Paola cantando.jpg
Danna Paola cabello suelto.jpg
Danna Paola blanco y negro.jpg
/
Danna Paola sport.jpg
Danna Paola sexy.jpg
Danna Paola selfie.jpg
Danna Paola selfie en el espejo.jpg
Danna Paola selfie con lentes.jpg
Danna Paola posando.jpg
Danna Paola Nickelodeon.jpg
Danna Paola lentes verdes.jpg
Danna Paola lentes rojos.jpg
Danna Paola en la playa.jpg
Danna Paola moretón (2).jpg
Danna Paola venga escenario.jpg
Danna Paola ceja.jpg
Danna Paola accidente.jpg
Danna de morado.jpg
Danna Paola de blanco.jpg
Danna Paola de morado.jpg
Danna Paola de peluche.jpg
Danna Paola en bici.jpg
Danna Paola de negro.jpg
Danna Paola de café.jpg
Danna Paola con lentes verdes.jpg
Danna Paola con lentes negros.jpg
Danna Paola con guantes.jpg
Danna Paola moretón.jpg
Danna Paola con fleco (2).jpg
Danna Paola castaña.jpg
Danna Paola cantando.jpg
Danna Paola cabello suelto.jpg
Danna Paola blanco y negro.jpg
Danna Paola sport.jpg
Danna Paola sexy.jpg
Danna Paola selfie.jpg
Danna Paola selfie en el espejo.jpg
Danna Paola selfie con lentes.jpg
Danna Paola posando.jpg
Danna Paola Nickelodeon.jpg
Danna Paola lentes verdes.jpg
Danna Paola lentes rojos.jpg
Danna Paola en la playa.jpg
Danna Paola moretón (2).jpg
Danna Paola venga escenario.jpg
Danna Paola ceja.jpg
Danna Paola accidente.jpg
Danna de morado.jpg
Danna Paola de blanco.jpg
Danna Paola de morado.jpg
Danna Paola de peluche.jpg
Danna Paola en bici.jpg
Danna Paola de negro.jpg
Danna Paola de café.jpg
Danna Paola con lentes verdes.jpg
Danna Paola con lentes negros.jpg
Danna Paola con guantes.jpg
Danna Paola moretón.jpg
Danna Paola con fleco (2).jpg
Danna Paola castaña.jpg
Danna Paola cantando.jpg
Danna Paola cabello suelto.jpg
Danna Paola blanco y negro.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado