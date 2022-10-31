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FOTOS | Edwin Luna estuvo a nada de ponerle el cuerno a Kimberly Flores.

La controvertida esposa del cantante de Regional Mexicano contó que su esposo “le fue infiel” y ella se “quebró”.

Por: TV Azteca

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