FOTOS | Rumores indican que Eleazar Gómez le fue infiel a su prometida con un hombre

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Estamos en la semana de estreno de La Granja VIP y ha pasado de TODO. ¡En El Otro Lado de los Realities repasamos todas las polémicas!
Seguramente tú también te uniste a este trend de TikTok en su momento.
La reina de los realities advirtió que se alejará de él para no regalarle contenido
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La cubana aseguró que a la llamada reina de los realities le gusta la polémica, pero que ella no se va a dejar
Los Peones aseguran que Kevyn ha evitado bañarse por esta razón.
Mantente bien informado con TV Azteca Chihuahua del 11 de septiembre 2026, de la mano de Lety Villarreal.
Mantente bien informado con TV Azteca Tabasco del 11 de septiembre 2026, de la mano de Angie Trujeque.
El Cazafantasmas confesó la razón por la que siempre utiliza ropa sin mangas, desde chalecos hasta camisas
Beatriz quiere denunciar a su hijo porque ella sabe que él es violento con su esposa, pero la esposa, Ali, no quiere que su suegra se entrometa en las cosas de su matrimonio.
Descubren la verdad de Mario: le está siendo infiel y él no tolera que le quiten la careta, así que decide echarle la culpa a su esposa Ali.
Es perfecto para que puedas decorar tu casa en estas Fiestas Patrias.
Amelia llega a Acércate a Rocío sin saber que su hija, Ali, se quedó sin celular porque su esposo Mario decidió destruirlo, y está convencida de querer obligarla a denunciarlo.
Este viernes, María Karunna tiene en sus manos uno de los poderes más importantes de la semana: La Traición. Ella podrá sacar a un nominado y poner a otro en su lugar.
Accidentes, tensión, consejos y sabores marcaron el programa de hoy de Al Extremo
Son un clásico de la gastronomía mexicana y sin dudas que deben estar.
Mario cree que es perfecto, y está seguro de que él tiene que corregir a su esposa y enseñarle “cuál es su lugar” y que si le grita es porque le tiene que enseñar.
Keninis especulan de una nieva colaboración al ver a Kenia Os junto con Jisoo de BLACKPINK juntas en uno de los eventos más importantes de la moda internacional.