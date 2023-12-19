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FOTOS | Rumores indican que Eleazar Gómez le fue infiel a su prometida con un hombre

Un medio de espectáculo dio a conocer las imágenes de Eleazar Gómez muy cariñoso con Mario Sierra. ¡Pero estaba comprometido! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Eleazar risa.jpg
Mario descansando.jpg
Eleazar posando.jpg
Mario de negro.jpg
Eleazar grabando.jpg
Mario con un caballo.jpg
Eleazar sombrero.jpg
Mario selfie.jpg
Eleazar de perfil.jpg
Mario serio.jpg
Eleazar feliz.jpg
Mario piñata.jpg
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Mario y un perro.jpg
Eleazar con gorra.jpg
Mario mascota.jpg
Eleazar con lentes.jpg
Mario de rosa.jpg
Eleazar playa.jpg
Mario mar.jpg
Eleazar Gómez Barra.jpg
Mario pose.jpg
Eleazar Gómez Barba.jpg
Mario de fiesta.jpg
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