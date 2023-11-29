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FOTOS | ¡Qué rápido superó a Karol Sevilla! Emilio Osorio ya tiene novia

¡Confirmado! Emilio Osorio y Leslie Gallardo presumen su amor. ¿Quién es la nueva novia del hijo de Niurka? Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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