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FOTOS | Dos parejas motivadas buscaron la gloria en Escape Perfecto.

Jessica y Luis hicieron un gran esfuerzo en Escape Perfecto, pero no fue suficiente; Roberto y Maximiliano hicieron un juego muy intenso dentro de la Jaula.

Por: Daniel Menes

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