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FOTOS | Imágenes exclusivas de la boda de Carlos "Chicken" y Jessica Bulman en Cuernavaca

Así se vivió la increíble boda de Carlos “Chicken” y Jessica Bulman el pasado 7 de mayo de 2022

Por: Redacción Azteca UNO

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Jessica-Bulman-con-su-mamá-en-su-boda.jpg
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Carlos-Chicken-y-sus-damos-de-honor.jpg
Jessica-Bulman-con-sus-damas-de-honor.jpg
Jessica-Bullman-entrando-al-altar-de-la-mano-de-su-padre.jpg
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Boda Chicken y Jessi Bulman
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Invitados Survivor boda Chicken
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Carlos-Chicken-y-Daniela-Aedo.jpg
Jessica-Bullman-lanzando-el-ramo-en-su-boda.jpg
Chicken-Muñoz-lanzando-la-liga-en-su-boda.jpg
Diego-Fernández-e-Itzel-Paniagua-de-MasterChef.jpg
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Facundo,-Jessica-Bulman,-Delia-García-y-Chicken-en-su-boda.jpg
Gary-Centeno,-Chicken-y-Lorena-del-Castillo.jpg
Jessica-Bulman-y-Chicken-cantando-en-su-boda.jpg
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Natalia-Juárez,-Chicken-y-Diego-Fernández.jpg
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Boda Chicken y Jessi Bulman
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Invitados Survivor boda Chicken
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Boda Chicken y Jessi Bulman
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Invitados Survivor boda Chicken
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