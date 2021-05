Juan Osorio confirma su noviazgo con Eva Daniela, actriz 37 años menor

Luego de las suposiciones, por fin el productor Juan Osorio, confirma su relación con Eva Daniela, 37 años menor que él. ¡Ya hasta convive con su hijo!

Juan Osorio confirma su relación con Eva Daniela, 37 años menor que él.

Desde hace semanas, en los medios de comunicación se rumoraba que Juan Osorio mantenía una relación sentimental secreta con una actriz 37 años menor que él, pero nada se había confirmado. ¡Pero ahora está más que confirmado! Pues el productor ya hasta subió una foto con ellaa sus redes sociales, ¡hasta conviviendo con su hijo!

Mario Discua, colaborador de Maxine Woodside, confesó que tuvo la oportunidad de hablar con Juan Osorio de 63 años y Eva Daniela de 26, quienes se mostraron muy felices de su relación. ¡Wow! “Me dijo el nombre de la chava, no tenía el gusto de conocerla personalmente. La conocí por teléfono. No sabes. Y le pregunté a Juan qué pasó y me dijo, ‘Mario, una cosa de química que en ese momento no sé, se siente esa vibra. Un ángel llegó a mi vida’”- Dijo el colaborador.

Al parecer, Eva también está muy enamorada de Osorio “Hablando con ella también me dice ‘ay señor Mario, lo que más admiro de Juan Osorio es que es muy caballeroso, muy inteligente, muy entregado. Tiene una pasión por su trabajo, se le nota lo detallista que es, entonces eso me gustó mucho”. Continuó diciendo el colaborador.

Pero ¿quién es Eva Daniela, la novia de Juan Osorio?

Eva Daniela es de León Guanajuato, llegó a la CDMX a los 18 años, tomó talleres de actuación en “Casa Azul”. Se ha preparado y ha logrado participar en varias producciones. ¿Será que Juan la llevará al estrellato?

