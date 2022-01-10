FOTOS | Arduo enfrentamiento rojo y azul por territorio Exatlón.

El equipo rojo de Guardianes regresó a La Fortaleza con los ánimos caídos tras la eliminación de Daniela Reza. Algunos integrantes del equipo azul de Conquistadores se reunieron con Mariana Khalil para felicitarla por su asombrosa participación en el duelo de eliminación de Exatlón.

Algunos integrantes del equipo azul de Conquistadores temen que Zudikey Rodríguez esté aplicando estrategia al no pasar frecuentemente en los circuitos de Exatlón para aumentar su puntaje en la tabla.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores para dar inicio al duelo corto por la ventaja del Exatlón. Una trepidante batalla donde el primer equipo en conseguir cinco unidades tendrá la posibilidad de elegir el tiro final de un juego importante para evitar ser derrotados.

Después de emocionantes carreras entre rojos y azules, finalmente el equipo azul de Conquistadores logró el triunfo con una ligera ventaja en el marcador final. Guardianes y Conquistadores se reunieron en la mina del Exatlón para disputar el territorio.

Finalmente el equipo rojo de Guardianes logró defender con éxito La Fortaleza del Exatlón mientras que Conquistadores regresa al Campamento con prueba adicional a superar.