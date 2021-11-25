FOTOS | Atletas rojos, azules y amarillos en batalla Exatlón.

El equipo de Conquistadores regresó al Campamento del Exatlón tras su sorprendente triunfo en el duelo triangulado. El equipo de Guardianes expresó su inconformidad con los festejos del equipo azul pues sienten que fueron insultos al decir que “cenaron colombianos y rojos”.

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Jair Regalado confesó ante cámaras que aunque disfrutó su triunfo contra los colombianos, cuando perdió su carrera contra uno de ellos, no le gustó que le copiara su celebración. Macky González aprovechó las cámaras del Exatlón para decir que para ella era un halago que una atleta colombiana la imitara en su celebración.

¿Quién gana la medalla varonil de Exatlón?

Antonio Rosique nuevamente recibió a Guardianes y a Conquistadores en el nuevo Circuito Biométrico Contrarreloj del Exatlón para poner en juego la codiciada presea convencional. Diez atletas se enfrentaron en la pista, pero solamente uno consiguió la medalla.

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Después de diez recorridos por cada atleta del Exatlón, Heber Gallegos y David Juárez “La Bestia” se enfrentaron en una última carrera donde el atleta azul consiguió la codiciada medalla convencional del Exatlón tras obtener un asombroso tiempo final de 53 segundos.

Duelo internacional triangulado de Exatlón.

El equipo colombiano se reunió con Guardianes y Conquistadores en el Circuito Lodoso de Exatlón para enfrentar el segundo duelo triangulado. Antonio Rosique les dio la bienvenida para poner en disputa otros cinco mil dólares a repartir entre los integrantes del equipo ganador.

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Mateo Carvajal, integrante del equipo colombiano decidió apostar su cabellera contra Jair Regalado del equipo azul a lo que decidió dejarlo en manos de Yusef Farah pues Yusef argumentó que Mateo fue el que lo retó a él detrás de cámaras. Rosique autorizó la apuesta y será el encargado de cortar la cabellera del atleta derrotado.

Después de vibrantes carreras y el triunfo del equipo de Conquistadores, Yusef Farah del equipo azul cumplió su apuesta contra Mateo, integrante del equipo colombiano de Exatlón y Antonio Rosique se encargó de rapar la melena del “León Libanés”.

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