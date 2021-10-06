FOTOS: Salvajes carreras por invaluables recompensas Exatlón.

Conquistadores regresaron a La Fortaleza y encontraron las legendarias sandalias del Exatlón excepto Osirys López, pues eligió la primera caja que contenía la consola de videojuegos. Paulina Martínez y Alan Mendoza se reunieron en las cercanías del Campamento para hablar de lesiones y dejar pasar las derrotas para no afectar el ánimo en próximas competencias.

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Karina Rodríguez, nuevo refuerzo del equipo azul llegó con toda la energía para ayudar a Conquistadores a conseguir la victoria pues reveló ante cámaras que siempre trata de superarse aunque haya conseguido los mejores resultados.

Guardianes y Conquistadores se enfrentan por ExaPoints en Exatlón.

Jahir Ocampo expresó su inconformidad con sus compañeros pues al regresar a Campamento, encontraron los inmuebles improvisados que hizo el equipo azul y Jahir confesó que no coincide con las ideas de sus contrincantes pues para él era un tiradero.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y Conquistadores en el Circuito De Las Tuberías del Exatlón para disputar 5,000 ExaPoints en una feroz batalla a diez puntos en el marcador final.

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Conquistadores y Guardianes protagonizaron una reñida competencia en la que ambos equipos se mantenían muy parejos en el marcador final hasta que Koke Guerrero y Tanya Núñez otorgaron los últimos dos puntos para obtener el triunfo absoluto del equipo azul.

Las atletas de Guardianes se reunieron en Campamento para fortalecer sus ánimos y cambiar la estrategia al momento de enfrentarse contra sus rivales del equipo de Conquistadores pues revelaron que se han sentido incómodas al competir contra algunas atletas azules por cuestión de facilidad.

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Última fase del Derby Prime Time de Exatlón entre David y Alan.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el Circuito Marino del Exatlón para disputar la Batalla Colosal por la Fiesta Fosforescente. Rojos y azules mantuvieron una reñida batalla en el trepidante circuito de agua.

Finalmente el equipo de Guardianes resultó victorioso con una ligera ventaja de cuatro puntos por delante en el marcador final. Alan Mendoza y David Juárez “La Bestia” disputaron la última batalla del primer Derby Prime Time donde “La Bestia” consiguió el triunfo absoluto.

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