FOTOS | Supremacía estratégica, triunfos y rachas en Exatlón.

El equipo de Conquistadores regresó a La Fortaleza tras la eliminación de Thalía Villavicencio. David Juárez reveló ante cámaras de Exatlón que sabía que al mandar a Macky González a eliminación, todo estaría bajo control.

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Jahir Ocampo reveló ante cámaras que la nueva dinámica beneficiará a todos de manera individual al autoevaluarse y podrán enfocarse en los entrenamientos de tiros finales.

¿Quién gana el Duelo De Los Enigmas de Exatlón?

Antonio Rosique dio la bienvenida a ambos equipos para dar inicio a la semana 15 del Exatlón. En esta ocasión rojos y azules disputarán un misterioso premio en el Duelo De Los Enigmas, una videollamada, una fiesta en una cueva o una visita turística a comprar souvenirs.

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Después de emocionantes carreras donde la puntería fue la pieza clave, el equipo de Guardianes consiguió la victoria absoluta del Duelo De Los Enigmas del Exatlón y eligieron la caja #1 con la fiesta en la caverna.

Guardianes finalmente ganan La Fortaleza del Exatlón.

Antonio Rosique recibe a ambos equipos para disputar la posición estratégica del Exatlón. Además anunció que cuando se enfrenten al equipo colombiano no serán un solo equipo. Guardianes, Conquistadores y Colombianos se enfrentan para ganar increíbles premios.

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El equipo de Guardianes tomó rápidamente la delantera en el duelo por La Fortaleza del Exatlón sin embargo Conquistadores no quiere soltar el territorio y logra reducir la ventaja en el marcador final de la batalla por La Fortaleza.

En una arrasadora racha de victorias, finalmente el equipo rojo de Guardianes consiguió arrebatarle La Fortaleza a Conquistadores y descansará con todas las comodidades de la posición estratégica. Heber Gallegos y Macky González protagonizaron el duelo del Derby Prime Time por los primeros mil dólares donde Heber “Thunder” resultó victorioso.

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