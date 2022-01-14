Fotos | Tremenda batalla por la Supervivencia del Exatlón.

Una vez más se cumple el ciclo natural del Exatlón, Guardianes y Conquistadores se reunieron en el circuito de lodo para luchar por su permanencia en la competencia.

Antes de iniciar el juego, los azules decidieron usar la ventaja que ganaron a principio de la semana, eligieron el tiro de la batalla por la Supervivencia del Exatlón.

Aunque los Conquistadores usaron su ventaja, los Guardianes dominaron el marcador en las primeras dos rondas y Jair Cervantes se encargó de dar a su equipo el match point a principios de la tercera. Pero el juego dio un giro inesperado, los Azules remontaron y todo se definió en carrera de relevos.

Al final los hombres de Guardianes tuvieron que enfrentarse en Duelo de Eliminación. Heber Gallegos fue el elegido para competir contra Jair Cervantes en el circuito aéreo de las tirolesas del Exatlón.

Pese a que “Angry Bird” hizo su mayor esfuerzo, no logró vencer a “Thunder”.