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FOTOS | Así dio inicio la nueva era de Exatlón México

Leyendas de Exatlón México se vieron las caras otra vez para demostrar quién es el mejor en esta competencia. Un nuevo equipo llegó a la competencia.

Por: Zoé Navarrete

1 ¡Sí México! Inicia una nueva era del reality más demandante.jpg
2 El equipo negro está listo para demostrar de qué está hecho.jpg
3 Sergio y Javi salieron al circuito de Megapixeles.jpg
4 Las nuevas atletas demostraron sus habilidades en este gran inicio.jpg
5 Jawy y Edgar salieron con todo el poder a la pista.jpg
6 Los nuevos atletas también se enfre.jpg
7 Paulette demuestra ser de las mejores y conserva sus dos puntos.jpg
8 Diego también resiste, Javi pero al final gana.jpg
9 Por fin las Leyendas de Exatlón México están listas para un desafío más.jpg
10 Los rojos vienen por la revancha y dispuestos a todo.jpg
11 Los azules quieren conservar la corona y no se dejarán vencer.jpg
12 ¡3,2,1, que inicie el Exatlón!.jpg
13 Heliud Pulido abre el circuito del Circo.jpg
14 Heliud demuestra su tiro de poder.jpg
15 El Velociraptor está de regreso y tira con todo.jpg
16 Andrés se lleva el primer punto para los azules.jpg
17 Nuestra querida Ave Fénix luce espectacular en el circuito.jpg
18 Lili viene a demostrar por qué es la campeona del Exatlón.jpg
19 Ana Lago tira con fuerza y demuestra por qué es una leyenda.jpg
20 Ernesto viene con hambre para esta nueva era de la competencia.jpg
21 Pero Pato demuestra que es un gran tirador y es punto para los rojos.jpg
22 Andrea viene por la revancha.jpg
23 En esta batalla contra Mati, los rojos obtienen el tercer punto.jpg
24 El esperado regreso de Daniel Corral nos tiene emocionados a todos.jpg
25 Pero Javi da una muestra de su gran poder.jpg
26 Dynamom viene por otro reto más dispuesta a ganar.jpg
27 Nuestra Amazona lo deja todo en la pista.jpg
28 En la octava carrera Andrea logra vencer a Anita Lago.jpg
29 Pero los rojos vuelven a la ventaja con el punto de Heliud sobre Ernesto.jpg
30 Los escarlatas ganan y obtienen la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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1 ¡Sí México! Inicia una nueva era del reality más demandante.jpg
2 El equipo negro está listo para demostrar de qué está hecho.jpg
3 Sergio y Javi salieron al circuito de Megapixeles.jpg
4 Las nuevas atletas demostraron sus habilidades en este gran inicio.jpg
5 Jawy y Edgar salieron con todo el poder a la pista.jpg
6 Los nuevos atletas también se enfre.jpg
7 Paulette demuestra ser de las mejores y conserva sus dos puntos.jpg
8 Diego también resiste, Javi pero al final gana.jpg
9 Por fin las Leyendas de Exatlón México están listas para un desafío más.jpg
10 Los rojos vienen por la revancha y dispuestos a todo.jpg
11 Los azules quieren conservar la corona y no se dejarán vencer.jpg
12 ¡3,2,1, que inicie el Exatlón!.jpg
13 Heliud Pulido abre el circuito del Circo.jpg
14 Heliud demuestra su tiro de poder.jpg
15 El Velociraptor está de regreso y tira con todo.jpg
16 Andrés se lleva el primer punto para los azules.jpg
17 Nuestra querida Ave Fénix luce espectacular en el circuito.jpg
18 Lili viene a demostrar por qué es la campeona del Exatlón.jpg
19 Ana Lago tira con fuerza y demuestra por qué es una leyenda.jpg
20 Ernesto viene con hambre para esta nueva era de la competencia.jpg
21 Pero Pato demuestra que es un gran tirador y es punto para los rojos.jpg
22 Andrea viene por la revancha.jpg
23 En esta batalla contra Mati, los rojos obtienen el tercer punto.jpg
24 El esperado regreso de Daniel Corral nos tiene emocionados a todos.jpg
25 Pero Javi da una muestra de su gran poder.jpg
26 Dynamom viene por otro reto más dispuesta a ganar.jpg
27 Nuestra Amazona lo deja todo en la pista.jpg
28 En la octava carrera Andrea logra vencer a Anita Lago.jpg
29 Pero los rojos vuelven a la ventaja con el punto de Heliud sobre Ernesto.jpg
30 Los escarlatas ganan y obtienen la Villa 360 de Exatlón México.jpg
1 ¡Sí México! Inicia una nueva era del reality más demandante.jpg
2 El equipo negro está listo para demostrar de qué está hecho.jpg
3 Sergio y Javi salieron al circuito de Megapixeles.jpg
4 Las nuevas atletas demostraron sus habilidades en este gran inicio.jpg
5 Jawy y Edgar salieron con todo el poder a la pista.jpg
6 Los nuevos atletas también se enfre.jpg
7 Paulette demuestra ser de las mejores y conserva sus dos puntos.jpg
8 Diego también resiste, Javi pero al final gana.jpg
9 Por fin las Leyendas de Exatlón México están listas para un desafío más.jpg
10 Los rojos vienen por la revancha y dispuestos a todo.jpg
11 Los azules quieren conservar la corona y no se dejarán vencer.jpg
12 ¡3,2,1, que inicie el Exatlón!.jpg
13 Heliud Pulido abre el circuito del Circo.jpg
14 Heliud demuestra su tiro de poder.jpg
15 El Velociraptor está de regreso y tira con todo.jpg
16 Andrés se lleva el primer punto para los azules.jpg
17 Nuestra querida Ave Fénix luce espectacular en el circuito.jpg
18 Lili viene a demostrar por qué es la campeona del Exatlón.jpg
19 Ana Lago tira con fuerza y demuestra por qué es una leyenda.jpg
20 Ernesto viene con hambre para esta nueva era de la competencia.jpg
21 Pero Pato demuestra que es un gran tirador y es punto para los rojos.jpg
22 Andrea viene por la revancha.jpg
23 En esta batalla contra Mati, los rojos obtienen el tercer punto.jpg
24 El esperado regreso de Daniel Corral nos tiene emocionados a todos.jpg
25 Pero Javi da una muestra de su gran poder.jpg
26 Dynamom viene por otro reto más dispuesta a ganar.jpg
27 Nuestra Amazona lo deja todo en la pista.jpg
28 En la octava carrera Andrea logra vencer a Anita Lago.jpg
29 Pero los rojos vuelven a la ventaja con el punto de Heliud sobre Ernesto.jpg
30 Los escarlatas ganan y obtienen la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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