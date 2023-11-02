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FOTOS | Estos son los atletas rojos que regresan a Exatlón México

La nueva temporada de Exatlón México está por comenzar y ya se dieron a conocer a los atletas rojos que regresan... ¿Quiénes son? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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