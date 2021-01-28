Casandra y Christian, el amor que nació en el Exatlón.

Una relación que sorprendió a todos los seguidores de Exatlón fue la de Casandra y Christian, pues parece que de la nada surgió el amor entre los dos atletas del equipo azul.

Recordemos que durante su estadía en la tercera temporada, Casandra sostenía una bonita amistad con David Juárez “La Bestia” e incluso en repetidas ocasiones, los veíamos juntos todo el tiempo y hasta unos cuantos besos nos regalaron en el reality.

Pero las cosas cambiaron al llegar a México del Exatlón, y es que unas semanas después de arribar a su país natal, se les veía muy cercanos en sus redes sociales, a lo que los seguidores preguntaban si había algo más que una amistad entre Christian y Casandra.

Fue hasta días después que los “enamorados” dejaron atrás la situación con David y decidieron formalizar su relación a través de sus redes sociales.

Casandra y Christian comenzaron a pasar sus días juntos, incluyendo a sus familias en estos encuentros, comenzaron a salir de viaje a la playa y demás situaciones que nos comprueban que son la pareja perfecta dentro y fuera de Exatlón.

La cosa se puso difícil para ambos atletas al tener que separarse por la partida de Casandra a la cuarta temporada del reality, pues hasta donde se sabía, Christian no viajaría de regreso al caribe por asuntos personales.

Casandra emprendió el viaje a las tierras y playas del Exatlón sin su gran amor, Christian, pero para sorpresa de todos los apasionados del reality, él llegaría unas semana después para el reencuentro amoroso.

Juntos están luchando por llegar a la cumbre y salir victoriosos del Exatlón.

Les deseamos todo el éxito a la nueva pareja del Exatlón.

